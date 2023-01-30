Кэти Перри пожалела об отказе от сотрудничества с Билли Айлиш

Певица Кэти Перри назвала большой ошибкой отказ от сотрудничества с Билли Айлиш

Американская певица Кэти Перри рассказала, что пожалела о своем отказе от сотрудничества с другой певицей из США Билли Айлиш несколько лет назад, и назвала это большой ошибкой. Ее слова приводит NME.

Во время мероприятия, организованного KIIS FM, Перри вспомнила, как узнала об Айлиш от коллеги, которая увидела потенциал для сотрудничества двух исполнительниц. «Однажды она прислала мне электронное письмо, в котором было: "Привет, посмотри на эту новую артистку, я бы очень хотела, чтобы мы с ней поработали". Это была песня под названием Ocean Eyes, и это была просто светленькая девушка, и я такая: "Ммм, скучно"», — поделилась Перри.

«Большая ошибка», — добавила певица. — Огромная ошибка! Не позволяйте этому попасть в интернет».

Песня Ocean Eyes стала одним из ранних хитов Билли Айлиш, войдя в список саундтреков к фильму 2017 года «Весь этот мир». Сингл получил платиновую сертификацию в семи странах и стал фаворитом для каверов других артистов.

Ранее Айлиш обратилась в суд из-за дважды проникнувшего в ее дом мужчины. Исполнительница подала заявление на выдачу временного судебного запрета против 39-летнего Кристофера Андерсона. С конца декабря прошлого года мужчина неоднократно предпринимал попытки попасть в дом родителей артистки. Дважды ему удавалось проникнуть внутрь, где он признавался в любви к Айлиш и требовал личных встреч с певицей.