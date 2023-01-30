Полицейский сбил россиянина на переходе и скрылся

МВД: полицейский на Кубани сбил 60-летнего мужчину на пешеходном переходе и скрылся

Сотрудник полиции на Кубани сбил шестидесятилетнего мужчину на пешеходном переходе и скрылся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Как сообщили в ведомстве, вечером в субботу, 28 января, на улице Вольной в Усть-Лабинске водитель автомобиля KIA Rio совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, а затем уехал с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит сотруднику Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району, личность которого не называется. Машину изъяли и поместили на спецстоянку.

По факту наезда возбуждено административное расследование по статье 12.24 «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, водитель объявлен в розыск.

Ранее 26-летний водитель BMW насмерть сбил четырнадцатилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Сочи.