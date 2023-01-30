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16:08, 30 января 2023Ценности

Молодежь придумала способ вновь выглядеть стильно в узких джинсах

Молодежь стала носить джинсы скинни вместе с оверсайз-брюками и широкими шортами

Фото: Tyler Nix / Unsplash

Молодежь придумала способ вновь выглядеть стильно в джинсах скинни, которые вышли из моды. Ролики на эту тему опубликованы в TikTok.

Представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996-го по 2012 год) принялись массово публиковать видео с хештегом #skinnyjeans, в которых они демонстрируют различные возможности стилизации устаревшего предмета гардероба. Так, некоторые юзеры, например, носят поверх узких джинсов оверсайз-брюки из денима аналогичной расцветки.

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В то же время блогер с никнеймом @felix._04, аккаунт которого насчитывает 70 тысяч подписчиков, надел рваные джинсы скинни вместе с шортами с широкими штанинами.
Свой образ инфлюэнсер дополнил кожаным ремнем с заклепками.

Кроме того, Refinery29 сообщают, что в ассортименте различных брендов также появились джинсы с двойным поясом. В частности, данные модели представлены в коллекциях таких марок, как Tibi, Sandro, River Island и других ретейлеров.

Ранее российский стилист Анна Шаповал перечислила портящие образ модели брюк на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Так, среди неактуальных фасонов эксперт отметила джинсы скинни, кожаные легинсы и бриджи.

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Майя Пономаренко
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