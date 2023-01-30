Избившая незрячую россиянку описала свое нападение как случайность

Избившая незрячую петербурженку россиянка заявила, что сделала это случайно

41-летняя Ольга из Санкт-Петербурга, избившая незрячую россиянку с криком «слепые должны сидеть дома», объяснила свое нападение случайностью. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на имеющийся в распоряжении текст показаний участницы драки.

По информации издания, сразу после нападения на незрячую Викторию Зырянову петербурженка рассказала полиции, что травмы пострадавшая получила из-за того, что телефон вылетел из ее рук и упал незрячей женщине на голову. При этом, как сообщалось ранее, у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

«Мимо (...) шла женщина, она неожиданно резко махнула палкой и ударила дочку, после чего та повалилась на меня. Я сама чуть не упала. В момент, когда ловила дочь, я выронила свой телефон. В итоге он прилетел в голову той женщине», — цитирует издание показания Ольги.

В беседе с корреспондентом KP.RU Ольга отказалась комментировать случившееся.

Ранее в отношении напавшей на Зырянову возбудили уголовное дело.