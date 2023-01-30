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02:15, 30 января 2023Экономика

Работающих пенсионеров в России захотели освободить от страховых взносов

«Известия»: ЛДПР хочет освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Работающих пенсионеров хотят освободить от уплаты страховых взносов и вывести из системы обязательного пенсионного страхования. Соответствующий законопроект в понедельник, 30 января, будет внесен в Госдуму фракцией ЛДПР. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Авторы инициативы обращают внимание на то, что с 2016 года выплаты работающим пенсионерам не индексируются. «При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц одинаков, что для работающих пенсионеров, что для застрахованных лиц, ими не являющихся», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Отмечается, что сейчас работающие пенсионеры могут увеличить размер выплат за счет их перерасчета по итогам года с учетом заплаченных за это время взносов. Однако, как подчеркивают авторы инициативы, действующие для этого перерасчета коэффициенты крайне низкие и не компенсируют даже инфляцию. По их мнению, «действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что является несправедливым».

Законопроектом предлагается вывести работающих пенсионеров, получающих страховые пенсии, из числа застрахованных лиц. Это позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. При этом получатели потеряют право на ежегодный перерасчет размера страховой пенсии, поскольку работодатели не будут вносить за них взносы.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что законопроект стимулирует работодателей брать на работу пенсионеров, так как за них не придется платить страховые взносы.

Ранее сообщалось, что правительство России рассмотрит законопроект о снижении пенсионного возраста для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Предложение предполагает снижение возраста выхода на пенсию до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в новых областях страны.

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Марина Совина
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