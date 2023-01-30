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08:58, 30 января 2023Культура

Умер автор ставшей классикой рока песни

Motown Records: американский певец и автор песен Барретт Стронг умер в возрасте 81 года

Фото: Louis Lanzano / AP

Американский певец Барретт Стронг умер в возрасте 81 года в воскресенье, 29 января. Об этом сообщил музей звукозаписывающей компании Motown Records в Twitter-аккаунте.

Стронг начал творческую карьеру в 1959 году. В конце того же года он записал песню Money (That's What I Want), ставшую классикой рока. Ее исполняли в том числе группы The Beatles и The Rolling Stones. Кроме того, Стронг известен как автор многих других песен.

Ранее сообщалось, что гитарист и фронтмен американской группы Television Том Верлен (настоящее имя — Томас Миллер) умер в возрасте 73 лет. Как рассказала дочь музыканта Джесси Пэрис Смит, Верлен скончался после непродолжительной болезни. Точную причину смерти она не назвала.

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Марина Совина
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