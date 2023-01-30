В Петербурге найдены два обгоревших тела

В Петербурге силовики нашли второе обгоревшее тело, оно лежало в канализационном люке

В Петербурге найдено второе обгоревшее тело. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, погибшего извлекли из канализационного люка на территории Полежаевского парка 29 января. В настоящее время полиция и сотрудники Следственного комитета пытаются установить его личность. Останки сильно обгорели, поэтому эксперты при внешнем осмотре затруднились определить пол. На месте происшествия оперативники нашли также одеяло, зажигалку и палку с бензином.

Обнаженное тело со следами ожогов также было обнаружено 27 января на льду Невы под Петербургом. Личность погибшего и обстоятельства его гибели выясняют правоохранительные органы.

21 января сообщалось, что расчлененные и разложенные по трем пакетам останки неизвестного мужчины нашли в бане во Всеволожске. О находке в полицию заявила хозяйка постройки, которая подозревает своего отчима в убийстве. По словам 53-летней Юлии, после смерти ее матери в бане остался жить муж покойной Аркадий. Накануне Юлия хотела забрать из бани свои вещи, но Аркадий ее не пустил.