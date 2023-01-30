Вероятность терактов в Стамбуле оценили

Политолог Дудаков усомнился в возможности новых терактов в Турции

Ситуация в Турции на данный момент достаточно нестабильная: там развивается экономический кризис, и существуют внешне- и внутриполитические конфликты. Тем не менее, это не гарантирует повторения терактов в Стамбуле или других частях страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Малек Дудаков.

Посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне инцидентов с сожжением Корана в Европе.

«Конечно, ничего нельзя исключать и ситуация в Турции, действительно, не самая стабильная. Мы знаем об экономическом кризисе, о проблемах с курдами, о то ли проходящей, то ли нет военной операции в Сирии. Но все это отнюдь не гарантирует повторения терактов. На мой взгляд, американцы переигрывают», — считает Дудаков.

Он допустил, что главная задача США — осуществление давления на турецкие власти в рамках противостояния по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

«Все же Турция — это не Багдад, не Ближний Восток. США просто хотят продемонстрировать излишнюю озабоченность происходящим на фоне торга о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. В данном случае эвакуация американских граждан или даже призыв не находиться на территории данной страны может использоваться с целью сокращения инвестиций США в экономику Турции, которые ей сейчас необходимы», — предположил политолог.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Ее организатором стал датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан. 27 января такую же акцию провели у консульского отдела России в Дании.

