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14:34, 30 января 2023Бывший СССР

Украинское правительство захотело повысить цены на ЖКХ

Кабмин Украины начал разработку законопроекта о повышении цен на ЖКХ по окончании холодов

Фото: Shutterstock

Кабмин Украины начал разрабатывать законопроект о повышении цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по окончании отопительного сезона в стране, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас правительство вместе с нами, вместе с министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к вопросу повышения тарифов», — сказал он.

Ущаповский отметил, что повышение тарифов ЖКХ по окончании холодов позволит поднять зарплаты сотрудникам предприятий критической инфраструктуры и направить полученные средства на восстановление разрушенных энергетических объектов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы России могут начать новое наступление на Украине по случаю приближающейся годовщины начала специальной военной операции (СВО).

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Василий Мека
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