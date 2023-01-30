Украинское правительство захотело повысить цены на ЖКХ

Кабмин Украины начал разработку законопроекта о повышении цен на ЖКХ по окончании холодов

Кабмин Украины начал разрабатывать законопроект о повышении цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по окончании отопительного сезона в стране, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас правительство вместе с нами, вместе с министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к вопросу повышения тарифов», — сказал он.

Ущаповский отметил, что повышение тарифов ЖКХ по окончании холодов позволит поднять зарплаты сотрудникам предприятий критической инфраструктуры и направить полученные средства на восстановление разрушенных энергетических объектов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы России могут начать новое наступление на Украине по случаю приближающейся годовщины начала специальной военной операции (СВО).