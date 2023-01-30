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07:49, 30 января 2023Мир

В США назвали отправку танков Украине информационной операцией

Подполковник армии США Дэвис: отправка танков Киеву является информационной операцией

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что отправка западных танков Киеву не изменит реальную обстановку и представляет собой информационную операцию. Его слова приводит Breitbart.

«Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле», — сказал он.

Дэвис считает, что недавнее решение отправить Киеву танки является «огромной информационной операцией», которая не имеет ничего общего с успехами на поле боя. Подполковник также усомнился в эффективности поставляемой военной техники.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.

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Марина Совина
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