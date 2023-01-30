Украина увидела у Германии возможность дать в десять раз больше танков

Замглавы МИД Украины Мельник: Германия могла бы дать в десять раз больше танков Leopard 2

Киев видит у Германии возможность передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) в десять раз больше танков Leopard 2, чем было обещано Берлином, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Об этом сообщает РИА Новости.

Замглавы МИД Украины отметил, что эту технику Германия может поставить «действительно быстро», однако этого мало.

Он выразил уверенность, что обещанные Германией 14 танков не закрывают всех потребностей ВСУ. По его словам, такого количества бронетехники недостаточно для того, чтобы правительство Германии считало, что оно «выполнило свое моральное обязательство перед украинцами и теперь может спокойно спать». «Нет, парни, спасибо, но ваше производство может направить как минимум в десять раз больше, причем очень быстро, но это надо было делать позавчера», — сказал Мельник.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что власти страны согласны отправить Киеву танки Leopard 2 и одобрят их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также принял решение передать Украине 31 танк Abrams. Перед этим британское правительство заявило о намерении отправить Киеву 14 танков Challenger 2.