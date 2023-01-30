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20:10, 30 января 2023Бывший СССР

Военкор показал кадры удара боеприпаса «Ланцет» по чешской САУ «Краб» на Украине

Военкор Руденко показал видео удара боеприпаса «Ланцет» по чешской САУ «Краб» на Украине

Видео удара российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» по самоходной артиллерийской установке (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) чешского производства «Краб» в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко.

На кадрах видно, как САУ ведет огонь в открытом поле, затем экипаж уводит ее в лесопосадку, намереваясь замаскировать деревьями. Чуть позже технику обнаруживает российский беспилотник и вскоре в корму корпуса САУ попадает «Ланцет».

Ранее в сети появилось видео, запечатлевшее, как российские разведчики из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожили американский бронетранспортер (БТР) М113, принадлежащий ВСУ.

Василий Мека
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