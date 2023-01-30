Украину обвинили в желании развязать третью мировую войну

Журналист Блюменталь уличил Украину в желании развязать третью мировую войну

Реакция Украины на удары по Ирану говорит о желании Киева развязать третью мировую войну, заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь в своем Twitter-аккаунте.

«Украинские официальные лица и сторонники постмайданного националистического режима бурно празднуют вчерашние атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты, тем самым укрепляя роль самого заядлого сторонника третьей мировой войны», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что завод по производству боевых беспилотных летательных аппаратов в иранском Исфахане атаковали, используя квадрокоптеры с бомбами. Также взрывы произошли на военных заводах в городах Хамадан и Кередж. Утверждается, что на этих предприятиях собирают боевые беспилотники.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США сообщала, что к атаке на склад завода боеприпасов в иранском Исфахане причастен Израиль.