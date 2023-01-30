Microsoft принудительно обновит Windows 11

Neowin: Microsoft автоматически обновит компьютеры пользователей до Windows 11 22H2

В Microsoft запланировали принудительно перевести пользователей на более новую версию ОС Windows. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты портала обратили внимание на уведомление на сайте корпорации. Согласно опубликованным данным, Microsoft запланировала обновить ОС на компьютерах пользователей в автоматическом режиме. В случае использования Windows 11 версии 21H2 система обновиться до версии 22H2 без участия владельца ПК.

Релиз версии 21H2 состоялся 4 октября 2021 года, система остается актуальной еще около девяти месяцев. Версия 22H2 вышла в сентябре 2022 года. В компании отметили, что перевод на более актуальную версию ОС позволит пользователям получать обновления и патчи безопасности в течение большего срока. Внедрение начнется поэтапно, начиная с устройств, которые дольше всего использовали версию 21H2.

Несмотря на то что обновление будет автоматическим, у пользователей останется некоторая свобода действий. Так, для завершения перехода на версию 22H2 нужно будет перезагрузить компьютер. Также автоматического обновления не получат владельцы бизнес-лицензий — им придется установить апдейт в ручном режиме.

Ранее журналисты издания XDA заявили, что Microsoft будет поддерживать обновлениями пользователей актуальной ОС не менее 10 лет. Суммарно владельцем ПК на базе Windows 11 будут оказывать поддержку не менее 15 лет.