Президент Венгрии рассказала о роли России в мировых процессах

Президент Венгрии Новак: Россия играет важную роль в мировых процессах

Президент Венгрии Каталин Новак подчеркнула, что Россия в любом случае будет существовать как огромная страна и одна из сильнейших экономик мира, поэтому отношения между странами в любом случае сохранятся. В связи с этим политик призвала помнить, что Москва играет важную роль в мировых процессах. Ее заявление прозвучало в интервью для издания Corriere della Sera.

При этом Новак призвала не идеализировать российско-венгерские отношения и указала, что сейчас Венгрия находится на стороне Украины и помогает ей «сверх наших сил». «Мы не хотим вмешиваться во внутреннюю политику России, но <...> мы не можем молчать. И мы не молчим», — подчеркнула она.

Президент также рассказала, что сейчас Россия обеспечивает Венгрию 55 процентами от всех поставок нефти и 80 процентами всех поставок газа. При этом венгерские власти пытаются снизить эту зависимость.

Хотя страна поддерживает Киев, министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки подчеркивал, что поставки вооружений пока не планируются.