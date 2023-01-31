Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 31 января 2023Бывший СССР

США обвинили в готовности пойти на любые шаги для ослабления России

Глава ДНР Пушилин заявил о готовности США пойти на любые шаги для ослабления России
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Александр Черных / «Коммерсантъ»

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что США видит в России главного соперника в вопросе глобального лидерства. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин заявил о готовности США пойти на любые шаги для ослабления России. По мнению главы ДНР, Вашингтон будет пытаться сделать Москву уязвимой с помощью своих партнеров в Европе, «в который раз подтвердивших свою несамостоятельность».

Ранее Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией. По его мнению, альянс участвовал в конфликте на Украине с самого начала, а сейчас он более открыто проявляет свое присутствие.

29 января глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией. По его мнению, между блоком и Москвой может произойти вооруженное противостояние вне зависимости от результата спецоперации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США обвинили в готовности пойти на любые шаги для ослабления России
В России резко подешевели ноутбуки
Столтенберг нашел нового поставщика оружия для Украины
Кристина Агилера показала архивное фото топлес
Названы гарантированные способы получить оргазм
Выступавшего против спецоперации россиянина осудили на три года за экстремизм
В Белоруссии объявили о начале тренировки региональной группы войск
Трехлетний ребенок проглотил стоматологический бор на приеме у российского врача
Пилот заподозрил стюардессу в приеме наркотиков в полете и сдал ее полиции
Российские войска отбили атаку двух групп украинских диверсантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.