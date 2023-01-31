США обвинили в готовности пойти на любые шаги для ослабления России

Глава ДНР Пушилин заявил о готовности США пойти на любые шаги для ослабления России

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что США видит в России главного соперника в вопросе глобального лидерства. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин заявил о готовности США пойти на любые шаги для ослабления России. По мнению главы ДНР, Вашингтон будет пытаться сделать Москву уязвимой с помощью своих партнеров в Европе, «в который раз подтвердивших свою несамостоятельность».

Ранее Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией. По его мнению, альянс участвовал в конфликте на Украине с самого начала, а сейчас он более открыто проявляет свое присутствие.

29 января глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией. По его мнению, между блоком и Москвой может произойти вооруженное противостояние вне зависимости от результата спецоперации на Украине.