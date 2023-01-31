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01:42, 31 января 2023Бывший СССР

Порошенко раскрыл успех Минских соглашений

Экс-президент Украины Порошенко заявил, что Минские соглашения позволили отстроить армию
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписанные в 2015 году Минские соглашения позволили провести ряд реформ. Об этом он рассказал в документальном фильме «Путин против Запада» (Putin vs the West), опубликованном на сайте «Би-би-си».

Порошенко раскрыл успех Минских соглашений и заявил, что они позволили Киеву отстроить армию страны. «Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», — подчеркнул экс-президент.

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В свою очередь Кристоф Хойсген, работавший с 2005 по 2017 год советником по вопросам политики безопасности экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил, что перед подписанием документа Порошенко рассказал Меркель о слабом положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Дебальцево.

«Порошенко ясно заявил ей, что силам обороны [Украины] нанесено поражение, они едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении», — объяснил Хойсген.

В декабре прошлого года Меркель заявила, что Минские соглашения заключили, чтобы дать Украине время и возможность стать сильнее. По ее словам, всем сторонам договора было ясно, что вооруженный конфликт на востоке страны пока не решен.

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Марина Совина
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