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22:17, 31 января 2023Спорт

Воспитанник «Барселоны» перешел в российский клуб

Воспитанник «Барселоны», футболист Баньяк перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды

Фото: официальный сайт ФК «Пари Нижний Новгород»

Воспитанник «Барселоны», камерунский защитник Маки Баньяк перешел в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте команды.

27-летний футболист взят в аренду у казахстанского «Кайрата» до конца нынешнего сезона с правом выкупа. Руководство команды пожелало успехов новичку.

Камерунец был в академии «Барселоны» с 2008 по 2013 год. За «Барселону Б» футболист провел 43 матча, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Также хавбек выступал за «Нант», «Сарагосу» и белградский «Партизан». Спортсмен провел 23 матча в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

После 17 матчей «Нижний Новгород» располагается на 12-м место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В первом матче после зимней паузы команда на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 4 марта. Сине-бело-голубые являются лидерами РПЛ, имея в активе 42 очка.

Анастасия Борисова
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