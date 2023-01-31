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01:12, 31 января 2023Мир

Байден сообщил о намерении посетить Польшу

Байден сообщил о намерении посетить Польшу, но пока не знает, когда именно

Фото: Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден рассказал о своем намерении посетить Польшу, сообщает РИА Новости.

В Белом доме заявили, что глава государства рассказал о своих планах вечером 30 января. При этом он уточнил, что в настоящее время не знает, когда именно этот визит может состояться.

В прошлый раз Байден отправлялся в Польшу в марте 2022 года.

Ранее американский лидер заявил, что действия Запада по оказанию военной помощи Украине не представляют угроз для России. По его словам, объявление о передаче Киеву пакета помощи, в который войдут 31 танк Abrams, основано на приверженности стран во главе с США помогать Украине защищать ее суверенитет и территориальную целостность.

Помимо этого он рассказал, что США приступят к обучению Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращению, логистике и обслуживанию американских танков Abrams в кратчайшие сроки.

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Марина Совина
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