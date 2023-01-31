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18:51, 31 января 202369-я параллель

Ученый рассказал о пролетевшем над российским регионом метеоре

Глава обсерватории Веселков: пролетевший над Красноярском метеор имел размер до 5 метров

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Размер пролетевшего над Красноярским краем метеора составлял до пяти метров. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

К такому выводу ученый пришел, исследовав кадры, на которых было запечатлено сгорание болида над российским регионом.

«То, что это болид, нет никаких сомнений. Судя по его яркости, а он ярче полной Луны, болид имеет размер нескольких метров, от одного до пяти. А такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли», — цитирует агентство Веселкова.

Ранее жители Красноярского края сняли на видео падение крупного метеора, сгоревшего при прохождении слоев земной атмосферы.

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Марк Леонов
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