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23:16, 31 января 2023Бывший СССР

На Украине предложили оборудовать специальные бомбоубежища для депутатов

Мэр украинского Николаева Сенкевич предложил создать секретные бомбоубежища для депутатов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич выступил с предложением создать специальные бомбоубежища для депутатов горсовета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел предложить всем депутатам, которые не имеют возможности работать из-за проблем с электроэнергией и интернетом: мы оборудуем одно из бомбоубежищ, куда вы можете приехать и там спокойно работать», — заявил он. Сенкевич подчеркнул, что данное место будет засекречено. По его словам, подобные бомбоубежища власти могут оборудовать в четырех районах города.

Ранее инструктор по выживанию и эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей назвал метро главным бомбоубежищем Москвы. По его словам, бомбоубежища являются
стратегическими объектами, они бывают засекреченными и рассекреченными.

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Марина Совина
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