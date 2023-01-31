На Украине предложили оборудовать специальные бомбоубежища для депутатов

Мэр украинского Николаева Сенкевич предложил создать секретные бомбоубежища для депутатов

Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич выступил с предложением создать специальные бомбоубежища для депутатов горсовета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел предложить всем депутатам, которые не имеют возможности работать из-за проблем с электроэнергией и интернетом: мы оборудуем одно из бомбоубежищ, куда вы можете приехать и там спокойно работать», — заявил он. Сенкевич подчеркнул, что данное место будет засекречено. По его словам, подобные бомбоубежища власти могут оборудовать в четырех районах города.

Ранее инструктор по выживанию и эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей назвал метро главным бомбоубежищем Москвы. По его словам, бомбоубежища являются

стратегическими объектами, они бывают засекреченными и рассекреченными.