Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:48, 31 января 2023Экономика

Выход из ЕС обошелся Великобритании в сотни миллиардов долларов

Bloomberg: ежегодные потери экономики Великобритании от выхода из ЕС составили $124 млрд

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Выход Великобритании из ЕC (Brexit) нанес серьезный урон экономике королевства и обошелся стране в 124 миллиарда долларов ежегодных потерь, сообщает Bloomberg.

Согласно данным аналитиков Аны Андраде и Дэна Хэнсона, британская экономика оказалась на 4 процента меньше, чем могла быть в том случае, если бы страна сохранила свое членство в Евросоюзе. «Совершила ли Великобритания экономический самоподрыв, когда проголосовала за выход из ЕС в 2016 году? Имеющиеся на данный момент данные все еще говорят о том, что это так. Потери составляют сотни миллиардов», — сообщили экономисты.

При этом Bloomberg указывает, что точно подсчитать урон для Великобритании от Brexit крайне сложно из-за дополнительного влияния пандемии. Но не вызывает сомнений тот факт, что экономические показатели страны после начала процесса выхода из блока стали отставать от уровня других государств-членов G7, говорится в материале.

По данным Центра европейских реформ, Brexit обошелся Соединенному Королевству в 330 тысяч рабочих (1 процент всех работников), так как новые иммиграционные ограничения сократили приток рабочей силы из Европы в страну. Аналитики подчеркнули, что нехватка кадров усиливает инфляционное давление на экономику в краткосрочной перспективе и сдерживает ее долгосрочный рост.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
Прокурор попросил заочно осудить на девять лет журналиста Александра Невзорова
США ввели санкции против Ирана за содействие России
Официантка перепутала сок с моющим средством и отправила в больницу гостей кафе
OnlyFans снова заработал в России
Мебель от поставщиков IKEA начали продавать в OBI
В Азербайджане заявили о раскрытии иранской разведывательной сети
Раскрыта опасность бактерицидных ультрафиолетовых ламп
Центробанк назвал главные угрозы для российской экономики
15-летний российский школьник попал в реанимацию из-за энергетиков
В Госдуме высказались о необычных детских именах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.