Выход из ЕС обошелся Великобритании в сотни миллиардов долларов

Bloomberg: ежегодные потери экономики Великобритании от выхода из ЕС составили $124 млрд

Выход Великобритании из ЕC (Brexit) нанес серьезный урон экономике королевства и обошелся стране в 124 миллиарда долларов ежегодных потерь, сообщает Bloomberg.

Согласно данным аналитиков Аны Андраде и Дэна Хэнсона, британская экономика оказалась на 4 процента меньше, чем могла быть в том случае, если бы страна сохранила свое членство в Евросоюзе. «Совершила ли Великобритания экономический самоподрыв, когда проголосовала за выход из ЕС в 2016 году? Имеющиеся на данный момент данные все еще говорят о том, что это так. Потери составляют сотни миллиардов», — сообщили экономисты.

При этом Bloomberg указывает, что точно подсчитать урон для Великобритании от Brexit крайне сложно из-за дополнительного влияния пандемии. Но не вызывает сомнений тот факт, что экономические показатели страны после начала процесса выхода из блока стали отставать от уровня других государств-членов G7, говорится в материале.

По данным Центра европейских реформ, Brexit обошелся Соединенному Королевству в 330 тысяч рабочих (1 процент всех работников), так как новые иммиграционные ограничения сократили приток рабочей силы из Европы в страну. Аналитики подчеркнули, что нехватка кадров усиливает инфляционное давление на экономику в краткосрочной перспективе и сдерживает ее долгосрочный рост.

