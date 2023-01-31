Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

bnMAP.pro: районом Москвы с самыми дешевыми новостройками оказались Кузьминки

Московскими районами с наиболее доступным жильем в новостройках оказались Кузьминки, Крюково и Митино. Локации столицы с самыми дешевыми готовыми квартирами назвали эксперты сервиса bnMAP.pro, передают «Известия».

В занявших первое место по низкой стоимости жилья Кузьминках средний бюджет покупки квартиры в новостройке составляет 4,8 миллиона рублей. Квартира в Крюково обойдется в 7,1 миллиона рублей, в Митино первичное жилье можно приобрести за 8,7 миллиона рублей.

В январе 2023 года средняя стоимость первичного жилья в указанных районах изменилась незначительно. В Кузьминках цены на квартиры выросли на 1,1 процента, в Крюково снизились на 0,3 процента, а в Митино — на 1,1 процента. Управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова отметила, что в старых границах Москвы можно найти объекты с ценовым порогом до пяти миллионов рублей.

Ранее эксперты определили стоимость самой дешевой квартиры на вторичном рынке Москвы. Таким объектом оказалась студия площадью 11 квадратных метров, которая располагается на первом этаже пятиэтажного здания недалеко от станции метро «Щелковская». Стоимость жилья составляет 2,8 миллиона рублей.