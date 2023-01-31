Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:40, 31 января 2023Экономика

Из-за падения спроса на рынке микрочипов начался исторический кризис

Bloomberg: рекордное падение спроса спровоцировало исторический кризис на рынке микрочипов

Фото: Unsplash.com

Рекордное падение спроса спровоцировало исторический кризис на рынке микрочипов, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, акции производителей полупроводников начали снижаться, что вредит экономике азиатских стран.

После пандемии, когда покупатели активно приобретали устройства для дистанционной работы, наступило снижение потребительского спроса, образовались избытки продукции. Продажи сократились на 30-50 процентов, отметил глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро, назвав это ненормальной ситуацией.

«Это уровень, которого мы не видели уже 25 лет», — добавил гендиректор корпорации по производству оборудования для выпуска микрочипов Lam Research Тим Арчер, указав, что игроки рынка вынуждены идти на экстраординарные меры.

Ранее сообщалось, что мировой рынок смартфонов пережил худший третий квартал с 2014 года. По данным исследовательской компании Canalys, поставки смартфонов по всему миру за три месяца, закончившиеся в сентябре, рухнули на девять процентов, продлив спад, который продолжался весь 2022 год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кабмин разъяснил указ президента об ответных мерах на потолок цен на нефть
Видео со сравнением цен на продукты в 2021 и 2023 годах разозлило пользователей
В Японии высказались о возможности возобновления безвизовых обменов с Россией
В Пекине предупредили США о цене войны с Китаем
Из-за падения спроса на рынке микрочипов начался исторический кризис
Российская тревел-блогерша рассказала о дискриминации соотечественников в Турции
Российский «Тюльпан» успешно поразил цели в зоне СВО на Украине
МВФ спрогнозировал экономический рост в России
Учительница занялась сексом со школьником и попала под суд
Киевские власти завели уголовное дело против российской администрации Снигиревки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.