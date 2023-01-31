Из-за падения спроса на рынке микрочипов начался исторический кризис

Bloomberg: рекордное падение спроса спровоцировало исторический кризис на рынке микрочипов

Рекордное падение спроса спровоцировало исторический кризис на рынке микрочипов, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, акции производителей полупроводников начали снижаться, что вредит экономике азиатских стран.

После пандемии, когда покупатели активно приобретали устройства для дистанционной работы, наступило снижение потребительского спроса, образовались избытки продукции. Продажи сократились на 30-50 процентов, отметил глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро, назвав это ненормальной ситуацией.

«Это уровень, которого мы не видели уже 25 лет», — добавил гендиректор корпорации по производству оборудования для выпуска микрочипов Lam Research Тим Арчер, указав, что игроки рынка вынуждены идти на экстраординарные меры.

Ранее сообщалось, что мировой рынок смартфонов пережил худший третий квартал с 2014 года. По данным исследовательской компании Canalys, поставки смартфонов по всему миру за три месяца, закончившиеся в сентябре, рухнули на девять процентов, продлив спад, который продолжался весь 2022 год.

