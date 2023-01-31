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11:19, 31 января 2023Наука и техника

Токсичное воздействие пластмассы передалось потомству

DCHP в составе пластика вызвал нарушения в работе инсулина у потомства

Фото: Naja Bertolt Jensen / Unsplash

Специалисты из Калифорнийского университета в Риверсайде выявили, что токсичное воздействие пластмассы способно передаваться потомству через два поколения. В частности — распространенное соединение в составе многих полимеров вызвало нарушения в работе инсулина. Результаты работы представлены в журнале Environment International.

Исследование проводилось на самцах мышей, которых подвергли влиянию химических веществ в пластмассах, разрушающих эндокринную систему (EDC). Эти соединения могут вызывать повышенный риск многих хронических заболеваний. Предыдущие работы показали, что последствия воздействия пластмассы на EDC (в виде нарушения обмена веществ) способны отразиться на детях и внуках.

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Теперь ученые рассмотрели воздействие дициклогексилфталата (DCHP) на потомство первой (F1) и второй (F2) линии со стороны отца. В пластиковых материалах эти фталаты необходимы для большей прочности. Оказалось, что при контакте мужской особи с DCHP в течение четырех недель у F1 возникала резистентность к инсулину и нарушения передачи этого гормона. Тот же эффект, но менее выраженный наблюдался у F2. Данное исследование первое, которое демонстрирует подобное действие дициклогексилфталата.

Авторы подчеркивают, что влияние DCHP на здоровье недостаточно изучено, несмотря на то что это вещество широко используется в различных пластиковых изделиях. Оно уже было обнаружено в продуктах питания, воде, в виде твердых частиц внутри помещений, а также в образцах мочи и крови человека.

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Елена Апазиди
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