Строительству дорог в России предрекли проблемы

«Известия»: депутаты предупредили о риске дефицита дорожной техники в России

Строительство трасс в России в скором времени рискует столкнуться с проблемами — после ухода из страны некоторых зарубежных производителей рабочим может не хватать дорожной техники. О потенциальном дефиците этого оборудования предупредили правительство депутаты Госдумы, пишут «Известия».

Чтобы избежать трудностей с возведением дорог, авторы инициативы просят кабмин отрегулировать законы, касающиеся ввоза необходимой техники в страну и ее внутреннего производства. Депутат Николай Новичков пояснил, что тракторы, экскаваторы, бульдозеры и другую дорожно-строительную и коммунальную технику в России выпускает небольшое количество предприятий и в недостаточных объемах.

Ситуация усугубилась весной 2022 года, когда многие заводы, на которых было локализовано производство иностранных моделей, прекратили их выпуск. Среди объявивших о приостановке деятельности в стране оказались Сaterpillar, Hitachi, John Deere и другие известные производители дорожно-строительной техники.

Ссылаясь на данные Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ), Новичков предполагает, что в ближайшие пять лет потребность в оборудовании для строительства дорог в России превысит 38 тысяч штук, причем более 15,2 тысячи из них — импортные модели.

Недавно принятые законы, касающиеся параллельного импорта, позволяют обойти введенные производителями из недружественных стран ограничения. Однако ряд документов усложняет процесс, а зачастую делает его невозможным. В частности, проблемы могут возникать с оформлением электронных паспортов самоходных машин (ЭПСМ) и других видов техники — ряд пунктов приказа Минпромторга обязывает импортера иметь соглашение с иностранным производителем, дающее ему право поставлять оборудование в Россию и проводить сертификацию.

В органах сертификации признают проблемы с получением документов на дорожно-строительню технику, но утверждают, что поставщики уже нашли способы обойти трудности. Так, компании начали завозить оборудование в Россию через Казахстан — там же оно проходит сертификацию и получает ЭПСМ. Директор сертификационного центра «САМТ-Фонд» Мирон Грифф добавил, что на многие модели по-прежнему действуют старые сертификаты.

Директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Алексей Андреев считает, что в обозримом будущем коллапс парка спецтехники не случится — до конца февраля 2022 года поставки шли бесперебойно, и автопарки и заводы всех крупных компаний укомплектованы. Специалист убежден, что проблемы удастся избежать за счет удержания оставшихся поставщиков и привлечения новых. Кроме того, часть импортных моделей можно заменить китайскими аналогами — по словам эксперта, они выдерживают конкуренцию с ведущими европейскими и американскими моделями.

Ранее стало известно, что Китай поможет России в создании безопасных для планеты автобусов на электродвигателях. Совместное производство такого транспорта собрались запустить в Иркутской области.