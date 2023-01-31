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12:25, 31 января 2023Силовые структуры

Российского депутата задержали за хищение 300 тысяч рублей из бюджета

В Крыму незаконно выписывавшего себе премии депутата задержали за хищение 300 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму полицейские задержали депутата за хищение 300 тысяч рублей из бюджета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Народный избранник, который также был исполняющим обязанности директора Тарханкутского парка и председателем Федерации футбола Черноморского района, в течение девяти месяцев незаконно выписывал себе премии, не уведомляя об этом начальство.

Полицейские следили за ним в течение нескольких месяцев. В отношении него собираются возбудить дело о превышении должностных полномочий. Ему грозит наказание от штрафа до трех лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Челябинске депутата Олега Иванова задержали за неуплату налогов на 500 миллионов рублей.

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Елизавета Новикова
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