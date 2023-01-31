Российского депутата задержали за хищение 300 тысяч рублей из бюджета

В Крыму незаконно выписывавшего себе премии депутата задержали за хищение 300 тысяч рублей

В Крыму полицейские задержали депутата за хищение 300 тысяч рублей из бюджета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Народный избранник, который также был исполняющим обязанности директора Тарханкутского парка и председателем Федерации футбола Черноморского района, в течение девяти месяцев незаконно выписывал себе премии, не уведомляя об этом начальство.

Полицейские следили за ним в течение нескольких месяцев. В отношении него собираются возбудить дело о превышении должностных полномочий. Ему грозит наказание от штрафа до трех лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Челябинске депутата Олега Иванова задержали за неуплату налогов на 500 миллионов рублей.