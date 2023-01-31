Пашинян и Путин отметили важность трехсторонних договоренностей по Карабаху

Никол Пашинян и Владимир Путин отметили важность трехсторонних договоренностей по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора отметили важность реализации трехсторонних договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на важность последовательной реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», — сказано в заявлении. Кроме того, были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Ранее пресс-служба армянского кабмина сообщила, что премьер страны и президент России обсудили перекрытие Лачинского коридора. Как отмечается, Путин и Пашинян затронули тему гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате блокады коридора азербайджанской стороной. Премьер подчеркнул важность осуществления Россией необходимых шагов для его преодоления.

26 января президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван во лжи о блокировке Лачинского коридора. Он также заявил о важности прекращения незаконной добычи полезных ископаемых «на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы».