Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 31 января 2023Россия

В регионах с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр автомобилей

Путин поручил ввести досмотр машин в регионах с желтым уровнем террористической опасности

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В российских регионах с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр автомобилей для обнаружения взрывчатки и оружия. Это следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.

В соответствии с текстом указа, в этих регионах необходимо «усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ».

Желтый уровень террористической опасности действует с весны 2022 года в нескольких граничащих с Украиной российских регионах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что высокий, желтый, уровень угрозы в приграничных регионах соответствует текущему моменту.

В октябре 2022 года Путин также ввел средний уровень реагирования в восьми расположенных недалеко от Украины регионах России. Этот уровень подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о выборе Киева между Артемовском и Часовым Яром
Российские автозаводы попросили продлить им разрешение выпускать машины попроще
Премьер Великобритании назвал нецелесообразной отправку истребителей Украине
Известная модель поделилась секретом похудения
Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве
Травмировавшего подростка на хоккейном матче судью дисквалифицировали
Тренер раскрыл россиянкам правду о похудении во время уборки
Выявлено назначение затонувшего у берегов Англии древнего корабля
Россиянка решила покататься на тюбинге и сломала позвоночник
Крупнейший в мире пенсионный фонд понес рекордные убытки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.