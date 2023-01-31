Российский полицейский избил сотрудников ДПС, ФСБ и администрации города

В Минеральных Водах полицейский избил сотрудников ДПС, ФСБ и администрации города

В Минеральных Водах старший сержант полиции, сотрудник отдела конвойной службы изолятора временного содержания (ИВС) и двое его друзей избили на стоянке кафе трех человек. Об этом во вторник, 31 января, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, пострадавшими оказались сотрудники ДПС, ФСБ и администрации города. Видео с их избиением записал один из нападавших. Он, как заявили очевидцы произошедшего, знал сотрудника ФСБ и громко высказывал свое отношение к ведомству. После драки двое пострадавших обратились в больницу. Сержанта полиции и его друзей задержали.

Ранее сообщалось, что на Сахалине посетитель бара умер после попыток полицейских оживить его электрошокером.