Российский полицейский перепутал дверь и упал в скоростной проем для пожарных

В ЯНАО полицейский перепутал дверь в туалет и упал в скоростной проем для пожарных

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) полицейский хотел воспользоваться туалетом, но перепутал дверь и упал в скоростной проем для пожарных. Об этом во вторник, 31 января, сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудник правоохранительных органов обсуждал в пожарной части предстоящий рейд по проверке пожарной безопасности, во время чего захотел в туалет. Пожарные проводили его в коридор с нужной дверью, однако полицейский перепутал вход и шагнул, не глядя под ноги, в соседний. Вместо пола там оказался проем для срочного спуска. Мужчина упал вниз головой, у него диагностировали черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Состояние полицейского остается крайне тяжелым.

Ранее сообщалось, что на Алтае 47-летний мужчина ударил полицейского кулаком по лицу в служебной машине.