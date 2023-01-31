Экономика Европы неожиданно выросла

Евростат: в последнем квартале 2022 года экономика еврозоны выросла на 0,1 процента

В последнем квартале 2022 года экономика еврозоны выросла вопреки прогнозам аналитиков. Предварительные данные Евростата свидетельствуют о росте на 0,1 процента, отмечает CNBC. При этом экономисты, наоборот, ожидали сокращения на 0,1 процента за тот же период.

Экономика региона оказалась под сильным давлением на фоне энергетического кризиса и роста цен на продовольствие. При этом после того, как стоимость энергоносителей снизилась во второй половине 2022-го, экономические показатели еврозоны в целом улучшились.

Согласно данным Евростата, самый сильный рост показала экономика Ирландии (3,5 процента ВВП за четвертый квартал 2022 года), Испании (0,2 процента), Франции (0,1 процента), а самое сильное падение — экономика Швеции (–0,6 процента), Чехии (–0,3 процента) и Германии (–0,2 процента). По мнению аналитиков, ФРГ теперь может столкнуться с рецессией. «Вероятно, Германия вступила в неглубокую и короткую рецессию в четвертом квартале, которая продлится в течение первого квартала, прежде чем экономика стабилизируется во втором квартале (этого года)», — заявил экономист Berenberg Саломон Фидлер. В целом эксперты считают, что странам блока пока удалось избежать технической рецессии, и это может придать ЕЦБ смелости по части ужесточения денежно-кредитной политики в рамках борьбы с инфляцией.

Ранее в январе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони говорил, что рост экономики в странах ЕС будет сдержанным, рецессии в странах блока не ожидается. По его словам «уже ясно», что сценарий «неизбежности рецессии и стагфляции» не воплотится. «У нас будет много проблем, но не такого рода», — пообещал еврокомиссар. Джентилони уточнил, что речь идет о весьма ограниченном росте, который будет необходимо поддерживать.