Вероятность Германии отказаться от российского СПГ оценили

Аналитик Юшков усомнился в отказе Германии от российского СПГ

Германии невыгодно отказываться от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он усомнился в приостановке закупок российского сырья.

О планах ограничить импорт СПГ из России сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные документы. Игорь Юшков считает идею нецелесообразной.

«История довольно странная, зачем Германия хочет запретить импорт СПГ из России? Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Евросоюз, в том числе в Германию. Формально они из России его не покупали, но в реальности в 2022 году Германия достаточно много покупала российского по происхождению газа, хотя по статистике вы этого не увидите», — сказал аналитик.

По словам специалиста, тот газ, который получала Германия в 2022 году после введения санкций против российского энергетического сектора, все равно был российским.

«В 2022 году большие объемы российского газа приходили в Бельгию, в порт Зебрюгге. СПГ с Ямала приходил в Бельгию, там выгружался и по трубопроводу доставлялся в Германию. То же самое происходило в Нидерландах. У Германии по статистике выходило, что они газ принимали из Бельгии и Нидерландов. Я думаю, тут все объясняется очень просто: Бельгия и Нидерланды принимали российский СПГ и по трубопроводу доставляли в Германию. Потому что в Германии до конца прошлого года не было терминалов СПГ. Если Германия хочет отказаться от российского СПГ, как они хотят отказаться — только напрямую нельзя будет получать российский по происхождению газ или, например, транзитом через Бельгию и Нидерланды тоже?» — отметил Игорь Юшков.

Если мы говорим, что Германия хочет инициировать запрет на импорт российского газа на уровне Евросоюза, тут уже у всех возникают проблемы. Во-первых, в 2022 году стала третьей по объему поставок СПГ в Европу. Вытеснение третьего по объему поставщика со своего рынка спровоцирует дефицит и рост цены Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Власти ФРГ не поддерживают импорт российского СПГ, отмечает Bloomberg. Берлин может в будущем обязать компании информировать о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает пять тераватт-час, сообщает агентство.

После введения ограничений на покупку российского трубопроводного газа из-за начала специальной военной операции страны ЕС стали наращивать поставки СПГ. По данным Financial Times, первые десять месяцев 2022 года Евросоюз закупил на 42 процента больше российского СПГ, чем за аналогичный период годом ранее.

В то же время вице-премьер Александр Новак сообщал о падении экспорта российского газа на четверть по итогам 2022 года.