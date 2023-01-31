Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:21, 31 января 2023Культура

Газманов высказался о получении 17 миллионов рублей из бюджета

Олег Газманов опроверг информацию о получении 17 миллионов рублей из бюджета
Олег Газманов

Олег Газманов. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский музыкант Олег Газманов опроверг информацию о получении 17 миллионов рублей из бюджета на онлайн-базу патриотических композиций и конкурс. Об этом сообщает ТАСС.

«Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд "Равенство возможностей"», — высказался артист. Он добавил, что вместе с фондом занимается проектом «Родники».

Ранее появилась информация о том, что Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на проект патриотической песни «Родники». Утверждалось, что Президентский фонд культурных инициатив выделил средства на онлайн-базу патриотических композиций и конкурс, по итогам которого состоится гала-концерт на Ставрополье.

В ноябре 2022 года Газманов объявил о создании общенационального проекта поддержки российской песни «Родники». «Мы хотим, чтобы был материал музыкальный и поэтический, который бы помогал нашей стране, развивал ее. В конкурсе будет пять номинаций», — сказал Газманов. Он отметил, что жанр песни не имеет значения, главное, чтобы она была на русском языке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Губернатор российского региона сообщил об ударе ВСУ по гражданским объектам
Жена Гуфа похвасталась подаренным мужем браслетом за два миллиона рублей
В правительстве отчитались о восстановительных работах на Крымском мосту
В Windows сломались обновления
Назван оптимальный доход для погашения ипотеки
Оценен рост цен в российских отелях после внедрения стандарта «все включено»
Махачев назвал сильные стороны Волкановски
Синоптик назвал дату возвращения морозов в Москву
В МВД России назвали число погибших от преступлений граждан в 2022 году
Появились новые кадры с падением метеорита в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.