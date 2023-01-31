Полицейский оформил вору в законе фальшивый паспорт для выезда из России

Вор в законе Гилани Седой уехал из России по фальшивому паспорту, оформленному полицейским

Вор в законе Гилани Алиев, известный в преступном мире как Гилани Седой, сумел покинуть Россию, воспользовавшись поддельным загранпаспортом, который ему оформил начальник миграционного отделения по району Солнцево Москвы. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, авторитета подозревали в причастности к вымогательству. Он обратился за помощью к полицейскому, который выдал ему фальшивый документ на имя несуществующего человека. Его и предъявил при выезде Гилани Седой и уехал из России.

В настоящее время полицейский проходит по уголовному делу о подделке документов в качестве подозреваемого. Ему выдана подписка о невыезде.

Гилани Седой был коронован десять лет назад, отмечает издание. Он считается членом чеченского клана. Его ближайший сподвижник Казбек Дукузов обвинялся в убийстве главного редактора журнала Forbes Пола Хлебникова.