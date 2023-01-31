Турция вынудила Грецию отказаться от поставок танков на Украину

ERT: Греция не будет поставлять Украине танки Leopard 2 из-за военной угрозы от Турции

Греция не будет поставлять Украине танки Leopard 2, на отказ от поставок бронетехники Афины вынудила военная угроза от Турции. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, сообщает телеканал ERT.

«Мы не можем предоставить танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии», — сказал Мицотакис.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется получить от 120 до 140 танков в рамках первых поставок от западной коалиции из 12 стран.

25 января поставить Украине танки пообещала и Норвегия. Страна также обучит украинских солдат и будет направлять Киеву финансирование. К инициативе поставить танки Leopard 2 Киеву присоединились в числе прочих Испания (53 танка), Португалия (четыре танка) и Польша (14 танков).

