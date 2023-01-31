Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:03, 31 января 2023Мир

Турция вынудила Грецию отказаться от поставок танков на Украину

ERT: Греция не будет поставлять Украине танки Leopard 2 из-за военной угрозы от Турции

Фото: Philipp Schulze / dpa / Globallookpress.com

Греция не будет поставлять Украине танки Leopard 2, на отказ от поставок бронетехники Афины вынудила военная угроза от Турции. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, сообщает телеканал ERT.

«Мы не можем предоставить танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии», — сказал Мицотакис.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется получить от 120 до 140 танков в рамках первых поставок от западной коалиции из 12 стран.

25 января поставить Украине танки пообещала и Норвегия. Страна также обучит украинских солдат и будет направлять Киеву финансирование. К инициативе поставить танки Leopard 2 Киеву присоединились в числе прочих Испания (53 танка), Португалия (четыре танка) и Польша (14 танков).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России ответили на угрозу ЕС уничтожить отечественную авиацию
Глава граничащего с Украиной российского региона сообщил о работе ПВО
Российский полицейский перепутал дверь и упал в скоростной проем для пожарных
Турция вынудила Грецию отказаться от поставок танков на Украину
Киев заявил о «мобилизации» до миллиарда долларов от американской корпорации
Озвучены последствия множественных сотрясений мозга
На Украине задумались о включении польского языка в список экзаменов в школе
Стало известно о взрывах в Харьковской области
Дроздов раскрыл подробности госпитализации
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над приграничным российским регионом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.