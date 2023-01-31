Турция вынудила Грецию отказаться от поставок танков на Украину
Греция не будет поставлять Украине танки Leopard 2, на отказ от поставок бронетехники Афины вынудила военная угроза от Турции. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, сообщает телеканал ERT.
«Мы не можем предоставить танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии», — сказал Мицотакис.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется получить от 120 до 140 танков в рамках первых поставок от западной коалиции из 12 стран.
25 января поставить Украине танки пообещала и Норвегия. Страна также обучит украинских солдат и будет направлять Киеву финансирование. К инициативе поставить танки Leopard 2 Киеву присоединились в числе прочих Испания (53 танка), Португалия (четыре танка) и Польша (14 танков).