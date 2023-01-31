Лисовец описал появление в России бренда одежды из Индии фразой «звучит грустно»

Российский стилист Влад Лисовец назвал одежду бренда Northern India Trends ширпотребом

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец описал появление в России индийского бренда одежды Northern India Trends (NIT) фразой «звучит грустно». Соответствующий материал появился на сайте издания NEWS.ru.

Эксперт заявил, что для россиян в первую очередь будет важна стоимость вещей. «Я не думаю, что это будет что-то суперприличное, но, к сожалению, если брать российский рынок глобально, он не особо требовательный. Ширпотреб у нас всегда был востребован и шел на ура. Но пока все это звучит грустно», — рассказал Лисовец и назвал одежду бренда некачественной.

При этом собеседник издания отметил, что в стране необходимо развивать отечественные бренды одежды. «Нужно минимум пять лет, но никто не хочет этим заниматься. Проще давать людям тот уровень, который можно быстро купить и быстро привезти», — заключил он.

Ранее сообщалось, что индийский производитель и экспортер одежды NIT захотел открыть офис в Москве. Известно, что у компании нет розничных магазинов. Однако фирма предоставляет западным брендам, например, Maje, Monoprix и Urban Outfitters, свое производство для пошива одежды. Кроме того, она выпускает собственные коллекции в сотрудничестве с европейскими модельерами.