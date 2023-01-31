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22:24, 31 января 2023Россия

В Госдуме отреагировали на обвинения США в нарушении Россией ДСНВ

Депутат Госдумы Морозов заявил, что Россия может толковать ДСНВ так, как ей выгодно

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Депутат Госдумы Олег Морозов отреагировал на обвинения США в нарушении Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Морозов, по качеству стратегического наступательного вооружения Россия находится на полшага впереди. «Поэтому действовать надо по-американски, то есть толковать договор так, как это нам надо: если нам выгодно блокировать инспекции — надо это делать. Безопасность первична», — констатировал он.

В докладе Госдепа США для представителей Конгресса говорится, что блокирование инспекций со стороны России является нарушением ДСНВ, сообщила ранее The Wall Street Journal (WSJ). Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев назвал данное заявление несправедливым. В то же время он заявил, что не увидел ничего критичного в обвинениях на фоне того, что происходит в отношениях США и России.

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Марина Совина
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