Жена Гуфа похвасталась подаренным мужем браслетом за два миллиона рублей
Российская модель Юлия Королева похвасталась роскошным подарком за миллионы рублей, который она получила от мужа, рэпера Гуфа. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (cоцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).
Жена хип-хоп-исполнителя поделилась фотографией, на которой запечатлена ее рука вместе с браслетом модели Serpenti ювелирного дома BVLGARI. Известно, что изделие выполнено из белого золота весом 18 карат и покрыто бриллиантовой дорожкой. Отмечается, что стоимость украшения составляет 32 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей).
«Очень хотелось бы поменьше выпендриваться, но сегодня нет такой возможности», — подписала изображение манекенщица.
Ранее в январе певица Ольга Бузова также получила в подарок серьги за 1,7 миллиона рублей. Певица разместила в сторис видео, на которых показала, как открывает кожаную коробку с серьгами ювелирного дома Graff из коллекции Classic Butterfly. Изделие, выполненное из белого золота и оформленное бриллиантами общим весом 2,60 карата, доступно к покупке за 25 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).