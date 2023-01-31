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18:24, 31 января 2023Спорт

Махачев назвал сильные стороны Волкановски

Ислам Махачев назвал хорошие навыки в стойке и выносливость сильными сторонами Волкановски

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев назвал сильные стороны своего ближайшего соперника Александра Волкановски. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«У него хорошие навыки в стойке, я должен учесть его прессинг, его выносливость и грамотно подобрать план к бою», — заявил Махачев. Он добавил, что в пользу австралийца может сыграть то обстоятельство, что поединок пройдет у него на родине. По словам россиянина, реакция публики может вводить в заблуждение судей.

Спортсмены встретятся в ночь на 12 февраля. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский титул.

23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Алексей Гусев
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