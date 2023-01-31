НАПКА: россияне сократили платеж коллекторам до минимума с 2019 года

В 2022 году средний размер платежа по долгам оказался на минимальном уровне с 2019 года — 3,7 тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на подсчеты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В годовом выражении показатель сократился сразу на 18,4 процента, хотя до этого увеличивался три года подряд. Речь идет о задолженности физлиц по кредитам, которую коллекторы взыскивают в интересах банков по агентской схеме. За январь-октябрь прошлого года объем этого рынка составил 605 миллиардов рублей.

В сегменте цессии (взыскания долгов, которые коллекторы выкупили у основных кредиторов) средний платеж упал на 1,3 процента в годовом выражении. В НАПКА такую динамику объясняют кризисом и изменением политики кредиторов: они стали лояльнее к россиянам, позволяя вносить меньшие суммы вместо пропуска платежей.

В январе депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предложили запретить работу коллекторских агентств в России. Авторы законопроекта рассчитывают, что принятие законопроекта защитит права и законные интересы граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении.