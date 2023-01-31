В правительстве отчитались о восстановительных работах на Крымском мосту

Хуснуллин сообщил об установке последнего пролета на левой части Крымского моста

В ходе восстановительных работ строители установили четвертый пролет на левой части Крымского моста. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, это пролетное строение является последним. После его установки стало возможным опустить пролет полностью в проектное положение. Затем строители смогут приступить к укладке асфальта, установке барьеров и монтажу освещения.

«В марте рассчитываем по обеим сторонам моста открыть движение для легковых автомобилей и автобусов», — отчитался заместитель председателя российского правительства.

8 октября во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв грузового автомобиля. После этого стало известно о возгорании топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Локомотив с частью вагонов был выведен на станцию Керчь. В итоге пострадали полотна на автомобильной и железнодорожной частях моста, движение было решено перекрыть.

31 января руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские спецслужбы не причастны к атакам на Крымский мост и военные аэродромы в России.