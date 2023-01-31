Названо условие вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Политолог Леви заявил, что Швеция и Финляндия могут не вступить в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО — вопрос большой политической торговли. Поскольку острой необходимости в этом у стран нет, отсутствует непосредственная военная угроза, вступление станет возможно только при условии непосредственной выгоды для определенных политических сил. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«У Швеции и Финляндии нет острой необходимости вступления в НАТО с военной точки зрения, тут скорее вопрос внутренней политики, потому форсировать вступление любой ценой никто не станет, занимая более сдержанные позиции. Ведь все, что нужно, избирателям уже продемонстрировали», — заметил Леви.

Он добавил, что одновременно и Турция путем отказов одобрения вступления пытается добиться для себя определенных бонусов. Но реальные переговоры начнутся только тогда, когда одной из политических групп потребуется заработать дополнительные очки.

«Никто не будет педалировать этот процесс без очевидной для себя выгоды. Так что ситуация тут 50 на 50, Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО через год, через пять лет, а могут не вступить никогда. Ведь этот вопрос не в плоскости необходимости, а в плоскости политического хайпа», — уверен политолог.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны «в нынешних условиях» не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. «Мы не можем сказать "да" их членству в НАТО, пока наши требования не будут выполнены... В основе идеи создания НАТО лежит обеспечение безопасности стран-членов блока. Кандидаты обязаны учитывать позицию Анкары в этой сфере», — отметил министр.

