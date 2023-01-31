В Москве ребенок с диагнозом ОРВИ умер после осмотра несколькими врачами

В Москве школьник умер после диагностированного врачами ОРВИ и лечения дома

В Москве умер второклассник, которому врачи поставили диагноз ОРВИ и оставили лечиться дома. Об этом отец мальчика рассказал Telegram-каналу SHOT.

По словам мужчины, в ночь на 24 января у его сына понялась высокая температура, которую сбили жаропонижающим лекарством. Через день к мальчику приехал педиатр и после осмотра поставил ребенку диагноз ОРВИ, оставив лечиться дома. Кроме того, школьник жаловался на боль в колене, но медики также списали это на респираторную инфекцию. После этого россияне обратились в скорую помощь, сотрудники которой заявили о механической травме в колене и уехали, посоветовав следовать рекомендациям лечащего врача.

Родители второклассника утверждают, что несколько раз вызывали скорую и участкового медика, но те только выписали еще одно обезболивающее и жаропонижающее средство. 28 января состояние мальчика ухудшилось и он начал жаловаться на боли в колене и темноту в глазах. «Я ему давление померил — он [тонометр] показал давление 58 на 42. И пульс был 157. Скорая не знала даже, куда нас везти. Потом приехали туда, в саму приемную, они его выкатили, выбегают два врача каких-то: "Что у него, гепатит С?" Я говорю: "Да нет, у него ОРВИ". "А что у него такие покровы"?» — рассказал отец ребенка о разговоре с медиками по приезде в больницу.

По информации SHOT, в больнице врачи диагностировали у школьника двустороннюю пневмонию, сепсис, гнойное поражение костного мозга, артрит колена, сердечно-сосудистую и печеночную недостаточность. Спустя 30 минут медики вышли к родителям мальчика и сообщили, что ничем не смогли ему помочь, так как у ребенка начался обширный токсикоз. Отец и мать умершего мальчика намерены обратиться в суд.

Ранее похожий случай произошел в столичном районе Марьино. Там годовалый ребенок умер после назначенного врачом лечения простуды на дому. По словам его матери, педиатр осматривал малыша накануне смерти. Он диагностировал острую инфекцию дыхательных путей, но в госпитализации отказал, назначив ингаляции, капли в нос и противовирусные препараты. Точную причину смерти ребенка определит экспертиза.