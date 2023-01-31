В МВД России назвали число погибших от преступлений граждан в 2022 году

МВД: в результате преступлений в России погибли 21,2 тысячи человек в 2022 году

В России погибли 21,2 тысячи человек в результате преступных посягательств в 2022 году. Об этом сообщает МВД, передает РИА Новости.

Причем, согласно статистике, 40 процентов жертв погибли в сельской местности — 8000 человек.

Количество погибших в прошлом году сократилось по сравнению с 2021 годом на девять процентов. В тот период из-за преступлений лишились жизни 23,3 тысячи человек.

По данным МВД, в 2022 году 32,6 тысячи граждан получили тяжкий вред здоровью в результате нападений преступников.

23 ноября 2022 года МВД России сообщило, что в России число преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло почти на 30 процентов за 10 месяцев с января по октябрь 2022 года — их число увеличилось на 29,7 процента. По темпам прироста таких преступлений лидируют Курская (+675 процентов) и Белгородская (+213,3 процента) области. Третье место занимает Москва (+203,2 процента).