Обмотавшую скотчем рот третьекласснику учительницу не стали увольнять

Гимназия в Екатеринбурге не стала увольнять учительницу, обмотавшую скотчем рот ученику

Начало событий в новости В российском городе учительница гимназии заклеила рот скотчем третьекласснику

Руководство гимназии №94 в Екатеринбурге не стало увольнять учительницу, обмотавшую скотчем рот третьекласснику. Об этом сообщает портал Е1.ru.

Мать пострадавшего ученика пояснила, что педагога по результатам расследования ждет дисциплинарное взыскание. «Единственное, конечно, рот она ему не заклеивала. Но скотчем во время урока обмотала», — отметила женщина.

В городском департаменте образования не стали уточнять дальнейшую судьбу учительницы, однако подчеркнули, что конфликт исчерпан. По их данным, директор гимназии встречалась с родителями пострадавшего мальчика. После этого ситуация была улажена.

О происшествии сообщалось 24 января. Мать пострадавшего мальчика отметила, что учительница издевалась и над другими детьми в учебном заведении.

23 января сообщалось, что на Кубани замдиректора по воспитательной работе выпорол двух учеников в присутствии одноклассников.