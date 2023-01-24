Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 24 января 2023Россия

В российском городе учительница гимназии заклеила рот скотчем третьекласснику

URA.RU: в Екатеринбурге учительница гимназии №94 заклеила рот скотчем третьекласснику

Фото: Антон Уницын / РИА Новости

В Екатеринбурге учительница в элитной гимназии №94 заклеила рот скотчем третьекласснику. Об этом рассказала URA.RU мать пострадавшего мальчика.

Она отметила, что учительница издевалась и над другими детьми в учебном заведении в российском городе. «Честно, я сначала не поверила. Начала аккуратно расспрашивать сына. Он сначала молчал, а потом разревелся и сказал, что педагог может ударить тряпкой, которой моют доску, или ударить книжкой, а на днях она обмотала его скотчем», — поделилась жительница Екатеринбурга.

Женщина добавила, что после происшествия администрация гимназии вызвала ее на беседу. Она предположила, что учительницу не станут наказывать, а во всем обвинят ее ребенка.

URA.RU обратилась за комментарием к директору МАОУ гимназии №94 Сергею Ярославцеву. Ответ от него получить не удалось.

23 января сообщалось, что на Кубани замдиректора по воспитательной работе выпорол двух учеников в присутствии одноклассников.

До этого в Якутии учитель физкультуры избил подростка на уроке. Позже у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Лукашенко рассказал о предложении Украины заключить пакт о ненападении
Кремль высказался о последствиях возможных поставок ФРГ танков Leopard Украине
Кремль объяснил условиями СВО возможную отмену публикаций деклараций чиновников
В Кремле высказались о возможности ограничений на выезд россиян за границу
Стало известно об улучшении состояния фигуриста Костомарова
Германия получила запрос Польши на реэкспорт танков Leopard на Украину
Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
В России назвали невозможным пакт о ненападении между Украиной и Белоруссией
В российском регионе охотник перепутал друга с шакалом и прострелил ему голову
Девушка сбросила 40 килограммов из-за травли в сети и показала результат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.