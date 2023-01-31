Ценам на нефть предсказали снижение

МВФ снизил прогноз по цене на нефть в 2023 году до 81,13 доллара за баррель

В 2023 году средняя цена на баррель нефть сорта Brent составит 81,13 доллара за баррель, что на 16,2 процента ниже, чем в прошлом году. Об этом говорится в январском обновлении к докладу Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики, на который ссылается ТАСС.

При этом в 2024-м стоимость нефти снизится еще на 7,1 процента, до 75,36 доллара за баррель. В среднем стоимость нетопливных сырьевых товаров в 2023 году должна уменьшиться на 6,3 процента.

Аналитики фонда отмечают, что рынки энергоносителей приспособились к новым условиям, связанным с действиями на Украине, быстрее, чем ожидалось. Тем не менее рост цен на нефть, газ и уголь все равно вызвал кризис стоимости жизни. Если стоимость нефти, газа и продовольствия окажутся выше ожиданий, то общая инфляция может дополнительно вырасти.

По состоянию на 31 января Brent торгуется на уровне 84,6 доллара за баррель, сорт WTI — 77,4 доллара. Основной российский экспортный сорт Urals продается с крупнейшим в истории дисконтом по отношению к эталонным сортам, хотя реальный размер скидки остается дискуссионным вопросом.

В период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти марки Urals, как сообщил Минфин, составила 46,82 доллара за баррель. Однако эта оценка основывается на данных независимого ценового агентства Argus, от которых российское правительство намерено отказаться.

Новый способ определять цену нефти, необходимую для вычисления размера сбора налогов, пока не выбран. Но все же власти рассчитывают, что он позволит значительно увеличить поступления в бюджет, принятый из расчета средней стоимости российской нефти в 70 долларов за баррель.