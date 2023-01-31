Сервис OnlyFans снова заработал в России

Популярный сервис публикации контента за вознаграждение OnlyFans снова заработал в России. Об этом пишет РБК.

Причиной сбоя компания назвала техническую проблему, из-за которой возникли трудности с доступом к сервису в некоторых регионах. Однако в настоящий момент неполадки устранены, заявили в OnlyFans.

Проблемы с доступом к сервису у россиян возникли 31 января. При попытке зайти на сайт появлялась ошибка 403 (доступ запрещен). При этом платформа работала при использовании VPN.

В апреле 2022 года OnlyFans объявила, что приостанавливает обслуживание аккаунтов россиян. В компании объяснили, что приняли такую меру «из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России».