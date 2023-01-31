В Кремле ответили на вопрос об отсрочке от призыва для одной категории граждан

Песков заявил, что решение об отсрочке от призыва для работников ОПК находится в работе

Решение о возможности отсрочки от призыва в армию для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) находится в работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля сообщил, что решение об отсрочке для этой категории граждан пока не формализовано.

О том, что власти рассматривают возможность предоставить работника предприятий ОПК отсрочку от службы в армии, 18 января заявил Путин. Он заверил, что этот вопрос будет решен уже в ближайшее время. По словам главы государства, сейчас продукция оборонных предприятий востребована «в высшей степени», а некоторым специалистам приходится работать в три смены.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских хозяйств. При этом, согласно документу, на отсрочку для последних не будет влиять факт наличия задолженностей, потому что эти люди «непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность России».